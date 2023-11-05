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عربي-دولي
لقاء مفاجىء
Lebanon 24
05-11-2023
|
17:30
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فوجئ رئيس حزب مسيحي باللقاء المفاجئ لقطبين مسيحيين متخاصمين، وإتفاقهما على موقف واحد لإقصاء شخصية كانت تتقدم صفوف المرشحين لرئاسة الجمهورية حتى الأمس القريب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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