بلينكن: الهجمات من الفصائل المتحالفة مع إيران غير مقبولة على الإطلاق

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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه يتعين أن تلعب السلطة الفلسطينية دورا مركزيا فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة.والتقى بلينكن بقادة عراقيين في إطار جولته بالمنطقة وسط تصاعد التوتر بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.ومرّ بلينكن عبر نقاط تفتيش إسرائيلية للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ثم توجه إلى العراق.وقال بلينكن للصحفيين في بغداد إن "وجهات نظر الفلسطينيين وأصواتهم وتطلعاتهم يجب أن تكون في صميم" المحادثات بشأن مستقبل غزة".وفي مناقشاته مع الحكومة العراقية، قال بلينكن: "لقد أوضحت تماما أن الهجمات والتهديدات من الفصائل المتحالفة مع إيران غير مقبولة على الإطلاق".وأضاف أن "الولايات المتحدة تبعث برسالة إلى أي شخص قد يسعى لاستغلال الصراع في غزة لتهديد عسكريينا هنا أو في أي مكان آخر في المنطقة. لا تفعلوا ذلك".