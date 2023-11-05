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عربي-دولي

العاهل الأردني يعلن إنزال مساعدات طبية طارئة لغزّة جواَ

Lebanon 24
05-11-2023 | 19:30
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قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين عبر منصة "إكس":" "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".
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وتابع بالقول: "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".
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