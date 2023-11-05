العاهل الأردني يعلن إنزال مساعدات طبية طارئة لغزّة جواَ

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قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين عبر منصة "إكس":" "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".وتابع بالقول: "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".