22
o
بيروت
23
o
طرابلس
33
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"حماس": استشهاد 9770 فلسطينياً بينهم 4008 أطفال منذ 7 تشرين الأول
Lebanon 24
05-11-2023
|
20:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مصادر طبية تابعة لحماس استشهاد 9770 فلسطينياً بينهم 4008 أطفال في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صرخ بحماسة: "غزة ولبنان والبلد كله لنا".. ضابط إسرائيلي يُفجر غضبا على مواقع التواصل (فيديو)
Lebanon 24
صرخ بحماسة: "غزة ولبنان والبلد كله لنا".. ضابط إسرائيلي يُفجر غضبا على مواقع التواصل (فيديو)
06/11/2023 07:48:45
06/11/2023 07:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: ندعو مصر للإسراع بفتح خدمات التجوال على الشبكات المصرية وفتح معبر رفح بشكل كامل وإنقاذ حياة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة
Lebanon 24
حماس: ندعو مصر للإسراع بفتح خدمات التجوال على الشبكات المصرية وفتح معبر رفح بشكل كامل وإنقاذ حياة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة
06/11/2023 07:48:45
06/11/2023 07:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"تشمل البنية التحتية لحماس"... الجيش الإسرائيلي يكشف أهداف الفرقة 36 في غزة
Lebanon 24
"تشمل البنية التحتية لحماس"... الجيش الإسرائيلي يكشف أهداف الفرقة 36 في غزة
06/11/2023 07:48:45
06/11/2023 07:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: حماس تستخدم مستشفيات غزة ولديها بنية تحتية فيها
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: حماس تستخدم مستشفيات غزة ولديها بنية تحتية فيها
06/11/2023 07:48:45
06/11/2023 07:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس
غزة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادة لافتة في سعر "تنكة" الزيت.. هكذا أصبح
Lebanon 24
زيادة لافتة في سعر "تنكة" الزيت.. هكذا أصبح
03:15 | 2023-11-05
05/11/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يركتب مجرزة جنوب لبنان.. 4 شهداء بينهم 3 أطفال في استهداف سيارة مدنية
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يركتب مجرزة جنوب لبنان.. 4 شهداء بينهم 3 أطفال في استهداف سيارة مدنية
11:56 | 2023-11-05
05/11/2023 11:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لوزير التربية.. هذا ما طلبه من المدارس غداً
Lebanon 24
بيان لوزير التربية.. هذا ما طلبه من المدارس غداً
14:10 | 2023-11-05
05/11/2023 02:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: هذا شرطنا لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
نتنياهو: هذا شرطنا لوقف إطلاق النار في غزة
10:27 | 2023-11-05
05/11/2023 10:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أثارت حالته الصحيّة القلق... فادي ابراهيم يخرج عن صمته هذا ما كشفه عن وضعه
Lebanon 24
بعدما أثارت حالته الصحيّة القلق... فادي ابراهيم يخرج عن صمته هذا ما كشفه عن وضعه
05:40 | 2023-11-05
05/11/2023 05:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:42 | 2023-11-06
رسائل حازمة من أميركا لحزب الله.. مستعدون لضربكم
00:33 | 2023-11-06
أوكرانيا تفتح تحقيقا بعد هجوم على حفل عسكري
00:33 | 2023-11-06
بعد إنتقاده الذكاء الاصطناعي.. ماسك يربط أكثر قوة مدمّرة بالتاريخ مع منصة "X"!
00:22 | 2023-11-06
خبير يكشف: واشنطن غير قادرة على مساعدة كافة حلفائها
00:10 | 2023-11-06
استهداف قوات أميركية في قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" في العراق
00:02 | 2023-11-06
بتهمة الاحتيال... دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة في نيويورك
فيديو
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
09:20 | 2023-11-04
06/11/2023 07:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
04:00 | 2023-11-04
06/11/2023 07:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
04:00 | 2023-10-29
06/11/2023 07:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24