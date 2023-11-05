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"حماس": استشهاد 9770 فلسطينياً بينهم 4008 أطفال منذ 7 تشرين الأول

Lebanon 24
05-11-2023 | 20:00
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أعلنت مصادر طبية تابعة لحماس استشهاد 9770 فلسطينياً بينهم 4008 أطفال في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول.
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