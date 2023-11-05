قالت وزارة الدفاع الأميركية أنّ "وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أكّد لنظيره الإسرائيلي الالتزام بردع أي دولة أو مجموعة تسعى للتصعيد".

وأكدت الوزارة أن "أوستن شدّد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي على أهمية حماية المدنيين وإيصال المساعدات".

Advertisement