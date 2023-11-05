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عربي-دولي

متحدّث عسكري إسرائيلي: توقّفنا يومين عن إطلاق النار لساعات في شمال غزّة

Lebanon 24
05-11-2023 | 21:00
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قال متحدّث عسكري إسرائيلي إن "الجيش الإسرائيلي توقّف على مدى يومين متتاليين ومع إشعار مسبق عن إطلاق النار في مناطق معينة في شمال غزة".
وأضاف أن "مدّة التوقّف كانت لعدة ساعات وأنه تمت مطالبة الفلسطينيين بالخروج".
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