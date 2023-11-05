متحدّث عسكري إسرائيلي: توقّفنا يومين عن إطلاق النار لساعات في شمال غزّة

قال متحدّث عسكري إسرائيلي إن "الجيش الإسرائيلي توقّف على مدى يومين متتاليين ومع إشعار مسبق عن إطلاق النار في مناطق معينة في شمال غزة".

وأضاف أن "مدّة التوقّف كانت لعدة ساعات وأنه تمت مطالبة الفلسطينيين بالخروج".

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