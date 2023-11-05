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جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن بدعوة من الإمارات والصين

Lebanon 24
05-11-2023 | 22:57
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دعت دولة الإمارات والصين إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الاثنين وذلك في ظل استمرار تدهور الأوضاع في غزة والهجوم على مستشفى الشفاء والاعتداءات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين.

وقالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة إن المجلس سيستمع لإحاطات من قبل المنسق الخاص تور وينسلاند ووكيل الأمين العام مارتن غريفيث.
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