القوات الإسرائيلية تعتقل الناشطة الفلسطينية عهد التميمي

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أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسيرة المحررة والطالبة في جامعة "بيرزيت" عهد التميمي من بلدة النبي صالح شمال رام الله.وعهد باسم التميمي 22 عاما، هي ناشطة فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي من مواليد قرية النبي صالح، برزت إعلاميا منذ كانت طفلة، أثناء تحديها لجنود من الجيش الإسرائيلي الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها ناريمان التميمي في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في قرية النبي صالح، في آب 2012، في مشهد تناقلته وسائل إعلام عالمية.من جهة أخرى، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية من مدينة نابلس في الضفة الغربية، ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة وشنت حملة مداهمات واعتقالات. (روسيا اليوم)