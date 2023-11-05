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روسيا قصفت أهدافا في إدلب.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-11-2023 | 23:11
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نفذت القوات الجوية الروسية هجمات جوية على مستودع للطائرات المسيرة في محافظة إدلب السورية، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن نائب مدير مركز المصالحة الروسي في سوريا الأميرال فاديم كوليت أمس الأحد.
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ونُقل عن كوليت قوله: "شنت القوات الجوية الروسية غارة جوية... على مستودع طائرات مسيرة للمسلحين الضالعين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".

ولم تتوفر معلومات عن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة.

ويتهم الجيش السوري المسلحين، الذين يقول إنهم متطرفون، بشن هجمات على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في محافظتي إدلب وحلب، وينفي القصف العشوائي للمناطق المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.(سكاي نيوز)

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