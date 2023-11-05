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عربي-دولي

باليومين الماضيين في غزة... مقتل 5 عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة

Lebanon 24
05-11-2023 | 23:19
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أفادت قناة CNN الأمريكية بمقتل 5 موظفين إضافيين بالأمم المتحدة في غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.


وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن القتلى الإضافيين يرفعون إجمالي عدد العاملين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة الذين قتلوا في غزة إلى 79 منذ 7 تشرين الاول.
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وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الأونروا فيليب لازاريني إن الخسائر تمثل أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا في صراع في أي مكان في العالم في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.

وأشادت الأونروا بموظفيها في تقرير الأحد، وسلطت الضوء على كيفية "مواصلتهم العمل بلا كلل لتقديم المساعدة الإنسانية" على الرغم من الخسائر والنزوح الذي يعانون منه.

من جهة أخرى، قدمت الوكالة تحديثا لعدد القتلى جراء الغارات التي وقعت في محيط مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة يومي 2 و4 تشرين الثاني، وقالت الوكالة إنها تأكدت من مقتل 27 شخصا في الغارة التي وقعت بالقرب من مدرسة تابعة للأونروا في المخيم.

وذكر التقرير أن الغارة التي استهدفت مدرسة تابعة للأونروا في المخيم في 4 تشرين الثاني أدت إلى مقتل 15 شخصا. (RT)
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