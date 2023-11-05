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قطر: لن يتسنى لنا تأمين الإفراج عن الرهائن في غزة دون "فترة من الهدوء"

Lebanon 24
05-11-2023 | 23:19
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قالت وزارة الخارجية القطرية إن وسطاءها لن يتسنى لهم تأمين الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة دون "فترة من الهدوء".
 
وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي "إطلاق سراح أي رهينة يجب ربطه بفترة من الهدوء تسمح بنجاح إطلاق سراح الرهائن، وهو شيء لم نشهده منذ فترة".
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ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوات أميركية لوقف مؤقت لهجوم إسرائيل على حركة حماس لتسهيل العمل على تحرير أكثر من 240 رهينة تحتجزهم حماس.

وقال نتنياهو إن إسرائيل لن توقف هجماتها إلا بعد تحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس أولا.

وتقود قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة محادثات الوساطة مع حماس ومسؤولين إسرائيليين حول إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس. (سكاي نيوز عربية) 
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