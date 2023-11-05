الجيش الأميركي يكشف وصول غواصة إلى الشرق الأوسط.. رسالة ردع موجهة إلى إيران؟

أعلنت القيادة المركزية العسكرية الأميركية، الأحد، وصول غواصة من طراز "أوهايو" إلى منطقة المسؤولية في الشرق الأوسط.



وذكرت شبكة "سي أن أن" في تقرير أن من النادر أن تنشر وزارة الدفاع معلومات عن تحركات غواصاتها. لكن القيادة المركزية الأميركية ذكرت على حسابها الرسمي على موقع أكس، تويتر سابقا، أن غواصة من طراز "أوهايو" وصلت إلى الشرق الأوسط.



وتظهر الصورة المنشورة مع الإعلان الغواصة في قناة السويس شمال شرق القاهرة، وفقا للشبكة.

وترى الشبكة أن هذا الإعلان النادر يُعتبر رسالة ردع موجهة بوضوح إلى الخصوم الإقليميين، وعلى رأسهم إيران ووكلائها في المنطقة، بينما تحاول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تجنب صراع أوسع وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.



وأوضحت الشبكة أنه نادرا ما يعلن الجيش الأميركي عن تحركات أو عمليات أسطوله من الغواصات الباليستية والصواريخ الموجهة، حيث تخضع السفن التي تعمل بالطاقة النووية لسرية شبه كاملة كجزء من الثالوث النووي الأميركي، بجانب صوامع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقاذفات الاستراتيجية.



وتأتي السفن من فئة أوهايو في نوعين مختلفين يحملان إما صواريخ موجهة مثل صاروخ توماهوك كروز أو تلك التي تحمل صواريخ باليستية ذات قدرة نووية، وفقا لموقع "سترايبس". لكن القيادة الوسطى لم توضح إذا كانت الغواصة من النوع الذي يطلق صواريخ باليستية أو صواريخ كروز.

وتنضم الغواصة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، إلى عدد من أصول البحرية الأميركية الأخرى الموجودة بالفعل في المنطقة، بما في ذلك مجموعتين هجوميتين من حاملات الطائرات ومجموعة برمائية جاهزة، وفقا لـ"سي أن أن". (الحرة)