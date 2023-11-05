Advertisement

عربي-دولي

الجيش الأميركي يكشف وصول غواصة إلى الشرق الأوسط.. رسالة ردع موجهة إلى إيران؟

Lebanon 24
05-11-2023 | 23:26
A-
A+
Doc-P-1126986-638348490047311979.jpeg
Doc-P-1126986-638348490047311979.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت القيادة المركزية العسكرية الأميركية، الأحد، وصول غواصة من طراز "أوهايو" إلى منطقة المسؤولية في الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة "سي أن أن" في تقرير أن من النادر أن تنشر وزارة الدفاع معلومات عن تحركات غواصاتها. لكن القيادة المركزية الأميركية ذكرت على حسابها الرسمي على موقع أكس، تويتر سابقا، أن غواصة من طراز "أوهايو" وصلت إلى الشرق الأوسط.

وتظهر الصورة المنشورة مع الإعلان الغواصة في قناة السويس شمال شرق القاهرة، وفقا للشبكة.
 
وترى الشبكة أن هذا الإعلان النادر يُعتبر رسالة ردع موجهة بوضوح إلى الخصوم الإقليميين، وعلى رأسهم إيران ووكلائها في المنطقة، بينما تحاول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تجنب صراع أوسع وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأوضحت الشبكة أنه نادرا ما يعلن الجيش الأميركي عن تحركات أو عمليات أسطوله من الغواصات الباليستية والصواريخ الموجهة، حيث تخضع السفن التي تعمل بالطاقة النووية لسرية شبه كاملة كجزء من الثالوث النووي الأميركي، بجانب صوامع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقاذفات الاستراتيجية.

وتأتي السفن من فئة أوهايو في نوعين مختلفين يحملان إما صواريخ موجهة مثل صاروخ توماهوك كروز أو تلك التي تحمل صواريخ باليستية ذات قدرة نووية، وفقا لموقع "سترايبس". لكن القيادة الوسطى لم توضح إذا كانت الغواصة من النوع الذي يطلق صواريخ باليستية أو صواريخ كروز.
 
وتنضم الغواصة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، إلى عدد من أصول البحرية الأميركية الأخرى الموجودة بالفعل في المنطقة، بما في ذلك مجموعتين هجوميتين من حاملات الطائرات ومجموعة برمائية جاهزة، وفقا لـ"سي أن أن". (الحرة) 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:39 | 2023-11-06
03:35 | 2023-11-06
03:30 | 2023-11-06
03:21 | 2023-11-06
03:00 | 2023-11-06
02:51 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24