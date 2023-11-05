المجازر الاسرائيلية مستمرة.. الجيش يقسم القطاع وصرخة غضب من الأمم المتحدة "كفى"

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في اليوم الـ31 من الحرب على غزة، استشهد عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية ليلية مكثفة، بعد يوم من ارتكاب مجزرتين جديدتين، إحداهما قرب ميناء غزة، والثانية في مخيم المغازي، خلّفتا 75 شهيدا.وأعلن الجيش الإسرائيلي قسم قطاع غزة إلى شطرين، عقب اندلاع اشتباكات عنيفة في مدينة غزة.فقد شهدت محاور متفرقة من المدينة اليوم الاثنين مواجهات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في شمال غرب وجنوب مدينة غزة، وفق ما أفادت وكالة شهاب للأنباء.أتت تلك الاشتباكات في أعقاب دخول وحدة من مدرعات الجيش الإسرائيلي إلى الطريق الساحلي للمدينة، حسب ما أكد الأخير.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس الأحد تنفيذ ضربات "كبيرة" في قطاع غزة وتقسيمه إلى شطرين. وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن "ضربات كبيرة تشن حاليا وستتواصل هذه الليلة وفي الأيام المقبلة"، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية التي تنفذ عمليات برية في القطاع قسمته شطرين: "جنوب غزة وشمال غزة".بدورها أكدت حكومة حماس أن الجيش الإسرائيلي يشن "قصفا كثيفا" حول مستشفيات عدة في شمال القطاع، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس إن محيط المستشفيات شهدت قصفا عنيفا، خصوصا قصف قرب مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع المحاصر.في المقابل، أصدر مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة بيانا مشتركا نادرا أبدوا فيه غضبهم من عدد الضحايا المدنيين في غزة، مطالبين ب"وقف فوري إنساني لإطلاق النار".وكتب رؤساء الوكالات الأممية "منذ شهر تقريبا، يراقب العالم الوضع الحاصل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بصدمة ورعب إزاء العدد المتزايد من الأرواح التي فقدت ودُمرت".كما أعرب مسؤولو 18 منظمة، بينها يونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، عن أسفهم لعدد القتلى في الحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت في 7 تشرين الأول.وقال الملك الأردني عبد الله الثاني: "تمكنت قواتنا الجوية هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني بغزة".دوره، نقل بيان للجيش الأردني، عن مصدر عسكري لم يسمّه أن عملية الإنزال تمت بواسطة مظلات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.وأشار المصدر إلى أن الإمدادات في المستشفى "أوشكت على النفاد نظرا لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".كما أوضح: "تؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع."وأحصت وزارة الصحة في غزة 9770 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 24 مجزرة كبرى راح ضحيتها 243 شهيدا.