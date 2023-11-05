منذ اندلاع الحرب... يهود أوروبا يعيشون مجددا في الخوف!

قالت المفوضية الأوروبية إن يهود أوروبا يعيشون مجددا في الخوف في غمرة تزايد معاداة السامية في أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب بين اسرائيل وحماس.





وأفادت المفوضية في بيان بأن "تصاعد الحوادث المعادية للسامية في كل أنحاء أوروبا وصل إلى مستويات غير عادية في الأيام القليلة الماضية، ما يذكرنا ببعض أحلك الأوقات في التاريخ".

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وأضافت "ندين هذه الأعمال البغيضة بأشد العبارات الممكنة. إنها تتعارض مع كل ما تدافع عنه أوروبا".





وأشارت المفوضية إلى أعمال معادية للسامية في النمسا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، لافتةً أيضاً إلى وجود "متظاهرين يرددون شعارات كراهية ضد اليهود".



وأكدت أنه "يجب التصدي لمعاداة السامية، ولتصاعد الكراهية ضد المسلمين أيضاً، وهو ما شهدناه خلال الأسابيع الماضية ولا مكان له في أوروبا".



وتصاعدت الأعمال المعادية للسامية في أنحاء العالم في خضم الحرب على غزة. (سكاي نيوز)