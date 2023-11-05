تعتمد سياسة الغموض والتعتيم.. إسرائيل تمتلك 90 رأسا حربيا نوويا!

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أعادت تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، حول إمكانية ضرب قطاع غزة بالنووي، الجدل بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي، الذي لا تؤكد تل أبيب وجوده لكنها في الوقت عينه لا تنفيه.كما فجرت موجة انتقادات واسعة في المجتمع الدولي ككل، وسلطت الضوء على ما قال البعض إنه اعتراف لأحد كبار المسؤولين في البلاد بامتلاك السلاح النووي، وهو ما يترتب عليه إجراءات دولية كثيرة.فهل تمتلك إسرائيل برنامجا نوويا فعلا؟لطالما اتسم برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي المفترض، والتاريخ المحيط به بالغموض، كما تم التسامح مع هذا الغموض إلى حد كبير.ولهذا، فإن أي اعتراف رسمي ببرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي من شأنه أن يخل بالتوازن الحالي في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وفقاً لـ"مركز الحد من السلاح ومنع الانتشار".كما أن سياسة التعتيم النووي التي تنتهجها إسرائيل تجعل التحليل أمرا صعبا، إلا أن السجلات التاريخية توفر رؤى أساسية واضحة.ففي مذكرة رفعت عنها السرية في تموز 1969 إلى الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، أوضح وزير الخارجية هنري كيسنجر أنه عند شراء طائرات الفانتوم من الولايات المتحدة، التزمت إسرائيل بألا تكون أول من أدخل أسلحة نووية إلى الشرق الأدنى.ومع ذلك، يُعتقد الآن أن إسرائيل فسرت كلمة "أدخل" على أنها تعني أنها تستطيع امتلاك أسلحة نووية طالما أنهم أي الإسرائيليون، لم يختبروها أو ينشروها أو يظهروها علناً.وعندما طُلب منه تأكيد أن إسرائيل لا تمتلك أي أسلحة نووية في مقابلة أجريت معه عام 2011 مع شبكة "سي إن إن"، أجاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو ، أن هذه هي سياسة تل أبيب بألا تكون أول من أدخل الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط.في حين يعد أرشيف الأمن القومي مصدرا قيما لتوثيق المصدر الأساسي الذي تم رفع السرية عنه لبرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي.إلى ذلك، يعتقد العديد من الخبراء أن سياسة التعتيم التي تنتهجها إسرائيل يمكن أن تتغير على الأرجح إذا حصلت دولة أخرى في الشرق الأوسط على أسلحة نووية.ولمنع كلا النتيجتين، دأبت إسرائيل على التدخل بشكل مستمر في البرامج النووية للدول المجاورة لها من خلال ما تسميه سياسة الضربات الوقائية، المعروفة أيضاً باسم "مبدأ بيغن".ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك 90 رأسا حربيا نوويا تعتمد على البلوتونيوم، وأنها أنتجت ما يكفي من البلوتونيوم لصنع 100-200 سلاح.وفي حين أن مخزوناً بهذا الحجم يشكل حداً أدنى من الردع، فإن عدم وجود برنامج لاختبار المتفجرات قد يثير مخاوف بشأن الفعالية.كما أن هناك تكهنات بأن إسرائيل عملت مع دول أخرى لاختبار فعالية أسلحتها، وربما اعتمدت تل أبيب على فرنسا للحصول على بعض بيانات الاختبار حتى فرضت باريس حظرا على إسرائيل بعد حرب الأيام الستة في حزيران 1967.ويتكهن البعض أيضا بأن إسرائيل أجرت تجربة أسلحة نووية مع جنوب أفريقيا في عام 1979 المعروفة باسم حادثة "فيلا".ويُعتقد أن مخزونات المواد الانشطارية الصالحة لصنع الأسلحة في البلاد تأتي من مصدرين، الأول أن البلوتونيوم المخصص لبرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي تم إنتاجه في مركز الأبحاث النووية في النقب بالقرب من مدينة ديمونة.كما من المحتمل أن يكون قد تم تشعيع وقود اليورانيوم الطبيعي في مفاعل يعمل بالماء الثقيل، على أن يمكن بعد ذلك فصل البلوتونيوم كيميائيا في مصنع إعادة المعالجة الذي يعتقد أنه يقع في موقع مشترك في النقب.ويعتقد كذلك أن ديمونة بنيت بمساعدة فرنسية في الستينيات، على الرغم من أن المنشأة لا تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا يسمح للمفتشين بالذهاب إلى هناك.إلى ذلك، قدرت دراسة غير سرية أعدت للكونغرس الأميركي عام 1980، أن مفاعل ديمونة قادر على إنتاج 9-10 كيلوغرامات من البلوتونيوم الانشطاري سنويا بدءا من عام 1965.(العربية)