صرخ بحماسة: "غزة ولبنان والبلد كله لنا".. ضابط إسرائيلي يُفجر غضبا على مواقع التواصل (فيديو)

انتشر فيديو لخطاب ألقاه "ضابط- حاخام" على جنود إسرائيليين أحدث جدلا واسعا وغضبا بين آلاف المستخدمين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.



فقد انتشر مشهد "مستفز" لعميحاي فريدمان، حاخام قاعدة تدريب "لواء ناحال" وهو يخاطب مجموعة من الجنود هاتفاً مسروراً بأن قوات بلاده "ستدمرهم جميعاً" في إشارة إلى فلسطينيي غزة.



كما أردف مزهواً بالقصف الإسرائيلي العنيف على القطاع الفلسطيني المحاصر، "لم لم يكن هناك قتلى ولا رهائن ولا جرحى في صفوفنا لربما كان هذا أسعد شهر في حياتي".

And now with English subtitles, thanks to @maozinon



“...the land is OURS. The whole country! All of it! Including Gaza! Including Lebanon! The whole promised land!”



We - the people seeking life and peace - are hostages trapped between Hamas and these extremists. HELP pic.twitter.com/pqYiMC76PG — Tami Yakira (@tami_yakira) November 5, 2023 Advertisement

"البلد كله لنا"

وأضاف صارخا بحماسة، "البلد كله لنا... بما في ذلك غزة، ولبنان!"



وتابع: "الأرض الموعودة بأكملها لنا.. سنعود إليها مرة أخرى! غوش قطيف (أي الكتلة الاستيطانية السابقة في غزة التي تم إخلاؤها في خطة فك الارتباط عام 2005 )- ستكون صغيرة مقارنة بما سنحققه!"



بينما راح الجنود يهتفون وراءه "كله لنا".



وختم مشددا على أن "إسرائيل ستقتلع حماس، وسوف تدمر أعداءها، سندمرهم جميعًا".



في المقابل، أعلن الجيش في بيان، بعد موجة انتقادات فجرها المقطع أن "سلوك هذا الضابط كما ظهر في الفيديو لا يتوافق مع قيم الجيش وتوجيهاته"، وفق ما نقلت صحيفة "هاآرتس"



كما أشار إلى أنه استدعاه "لاجتماع توضيحي!"، مضيفا أنه "لن يسمح بهذا النوع من الخطاب غير المقبول بين صفوفه، في الأوقات الروتينية أو في زمن الحرب".(العربية)



