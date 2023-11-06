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عربي-دولي

استهداف قوات أميركية في قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" في العراق

Lebanon 24
06-11-2023 | 00:10
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أفادت وسائل إعلام عراقية بتعرض قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" اللتين تضمان قوات أميركية، لهجمات من فصائل عراقية مساء أمس الأحد.


وأفادت تقارير فجر الاثنين، بأن المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت القوات الأميركية في قاعدة حرير قرب مطار أربيل بطائرة مسيرة، دون ذكر نتائج الضربة.
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وقبل ذلك بقليل تعرضت  قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار هجوم صاروخي، تبنى فصيل يدعى "المقاومة الإسلامية في العراق - مجموعة الظافرين" المسؤولية عنه، وقال في بيان له إن مقاتليه "قاموا ليلا باستهداف عدة أهداف في قاعدة عين الأسد، بأربع قذائف هاون، أصابت أهدافها".


جاءت هذه الهجمات تزامنا مع زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى العراق لبحث تداعيات التصعيد الأخير بين إسرائيل و"حماس" وسبل احتوائه.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت أمس الأحد استهداف القاعدة الأميركية "تل بيدر" غربي الحسكة شمال شرقي سوريا بالمسيرات.

وتوعدت المقاومة الإسلامية في العراق الأسبوع الماضي بأنها ستبدأ خلال أيام بمرحلة جديدة تستهدف فيها قواعد أعدائها بشكل أوسع وأشد، وذلك نصرة للمقاومة الفلسطينية. (RT)
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