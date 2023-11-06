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أفادت وسائل إعلام عراقية بتعرض قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" اللتين تضمان قوات أميركية، لهجمات من فصائل عراقية مساء أمس الأحد.وأفادت تقارير فجر الاثنين، بأن المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت القوات الأميركية في قاعدة حرير قرب مطار أربيل بطائرة مسيرة، دون ذكر نتائج الضربة.وقبل ذلك بقليل تعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار هجوم صاروخي، تبنى فصيل يدعى "المقاومة الإسلامية في العراق - مجموعة الظافرين" المسؤولية عنه، وقال في بيان له إن مقاتليه "قاموا ليلا باستهداف عدة أهداف في قاعدة عين الأسد، بأربع قذائف هاون، أصابت أهدافها".جاءت هذه الهجمات تزامنا مع زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى العراق لبحث تداعيات التصعيد الأخير بين إسرائيل و"حماس" وسبل احتوائه.