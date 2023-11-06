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عربي-دولي

خبير يكشف: واشنطن غير قادرة على مساعدة كافة حلفائها

Lebanon 24
06-11-2023 | 00:22
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صرح الخبير في مركز "المعهد المستقل" الأميركي للأبحاث، أيفن إيلاند، بأن الإنفاق الأميركي على دعم أوكرانيا أظهر أن واشنطن غير قادرة على مساعدة كافة حلفائها.
 
وكتب إيلاند في مقالة لمجلة "National Interest": "يجب أن تجعل الخسائر الفادحة واستبدال الأسلحة وإنفاق الذخيرة باهظة الثمن على الصراع في أوكرانيا وحدها، الأميركيون يتساءلون... عما إذا كانت الولايات المتحدة قد بالغت في تقدير نفسها، ووعدت بشكل رسمي وغير رسمي بحماية مجموعة متزايدة باستمرار من البلدان في كل أنحاء العالم".
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ودعا إلى الاهتمام بالحجم الهائل للدين العام الأميركي، مشيرا إلى أن دعم كييف وتل أبيب يساهم في نموه.
 
كما ذكر أن الحصة الأميركية في الناتج الداخلي الإجمالي العالمي انخفضت من 50% بعد الحرب العالمية الثانية إلى 15% في السنوات الأخيرة، مضيفا أن الولايات المتحدة تتحمل 40% من إجمالي الإنفاق الدفاعي في العالم.

وحذر الخبير من أنه "في المستقبل إذا كان اثنان من حلفائنا الرسميين سيتعرضون للهجوم في آن واحد... سيؤدي هذا إلى تدفق كبير للضرائب من الولايات المتحدة بحيث يبدو الإنفاق على أوكرانيا ضئيلا مقارنة معه". (روسيا اليوم) 
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