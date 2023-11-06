رسائل حازمة من أميركا لحزب الله: مستعدون لضربكم

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فقد كشف مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعثت رسائل إلى كل من طهران وحزب الله، عبر شركاء إقليميين من ضنمهم تركيا، مفادها أن الولايات المتحدة عازمة على التدخل عسكريًا إذا شنا هجمات ضد إسرائيل. على وقع تصاعد المخاوف الدولية من توسع الصراع الذي تفجر في السابع من تشرين الأول بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وامتداد شرارته إلى حرب إقليمية، وجهت الولايات المتحدة رسائل واضحة وحاسمة إلى إيران.فقد كشف مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعثت رسائل إلى كل من طهران وحزب الله، عبر شركاء إقليميين من ضنمهم تركيا، مفادها أن الولايات المتحدة عازمة على التدخل عسكريًا إذا شنا هجمات ضد إسرائيل.

وأوضح المسؤولون أن واشنطن أبلغت تلك الرسائل بشكل واضح، مؤكدة أنها مستعدة للتدخل عسكريًا ضد كل من حزب الله وإيران وضربهما إذا هاجما إسرائيل، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".



أتت تلك التحذيرات فيما باتت مياه البحر الأبيض المتوسط تحتشد بحاملات طائرات أميركية ضخمة وغواصات نووية حتى استعدادا لحماية القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، ولأي تدخل طارئ قد تقتضيه الظروف.



كما جاءت هذه الرسائل تكملة للعديد من التحذيرات السياسية التي أطلقت علناً ورسمياً من قبل مسؤولين أميركيين، كان آخرهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي زار إسرائيل أمس ومن ثم الضفة والعراق أيضا، حيث أطلق تحذيره الأحدث. (العربية)