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إقتصاد

"توتال إنرجيز" ترفع مستوى التأهب الأمني لعملياتها في الشرق الأوسط

Lebanon 24
06-11-2023 | 01:02
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قالت مجموعة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال إنرجيز" إنها رفعت مستوى التأهب الأمني لعملياتها في الشرق الأوسط درجة واحدة، في ضوء الوضع الحالي في غزة.

وأضافت أن فرقها في العراق تواصل أنشطتها كالمعتاد.
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وقال رئيس مجلس إدارة الشركة باتريك بوياني في بيان "تثبت توتال إنرجي مجددا خلال هذا الفصل قدرتها على الاستفادة من مناخ ملائم، مع العمل في نفس الوقت على تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق انتقال متوازن بين النفط والغاز من جهة والكهرباء والطاقات المتجددة من جهة أخرى".

يذكر أن الشركة كانت أعلنت مؤخرا عن تحقيق 6.7 مليار دولار أرباح في الربع الثالث من العام الجاري بزيادة أكثر من 1.5 بالمئة على أساس سنوي، رغم تراجع أسعار المحروقات عموما بعد الارتفاع القياسية الذي شهده القطاع العام الماضي.
 
 

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