زلزال يضرب سواحل محافظة فوكوشيما اليابانية.. هذه قوته

ضرب زلزال بلغت قوته 5 على مقياس ريختر اليوم الاثنين، سواحل محافظة فوكوشيما في شمال شرق اليابان.



وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال وقع قبالة سواحل محافظة فوكوشيما، وعلى عمق 60 كيلومترًا، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

Advertisement