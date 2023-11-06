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زلزال يضرب سواحل محافظة فوكوشيما اليابانية.. هذه قوته

Lebanon 24
06-11-2023 | 01:07
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ضرب زلزال بلغت قوته 5 على مقياس ريختر اليوم الاثنين، سواحل محافظة فوكوشيما في شمال شرق اليابان.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال وقع قبالة سواحل محافظة فوكوشيما، وعلى عمق 60 كيلومترًا، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. 
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