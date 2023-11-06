بعد وصول الحرب إلى "طريق مسدود".. الأوكرانيون يواجهون واقعا "قاتما"





وأوضح في مقابلة مع مجلة "إيكونومست"، هذا الأسبوع، إنه "على الأرجح لن يكون هناك انفراجة عميقة وجميلة.. وكل يوم يمنح روسيا ميزة إضافية ويسمح لها ببناء قدراتها العسكرية".

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ورد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، على تلك التصريحات، بالقول إن "الحرب مع روسيا لم تصل إلى طريق مسدود"، مشيرًا إلى "الحاجة للعمل مع الحلفاء من أجل تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية".



واعترف زيلينسكي، بحسب رويترز، "بوجود صعوبات" في الحرب، التي دخلت الآن شهرها الحادي والعشرين. كما أقر بأن كييف "لم تحقق بعد أي نجاحات كبيرة في هجومها المضاد".



لكنه قال إن "القوات الأوكرانية ليس أمامها بديل آخر سوى مواصلة القتال"، طالبا المزيد من الدعم من الحلفاء الغربيين، لا سيما فيما يتعلق بالدفاعات الجوية.



وقال تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن تصريحات قائد الجيش الأوكراني "تعطي بديلا نادرا لرسائل الأمل التي طالما خرجت من القادة السياسيين في أوكرانيا"، حيث طالب زيلينسكي بشكل يومي من المواطنين "التمسك بالأمل في قدرة بلادهم على تحقيق النصر".



وتحدث عدد من الأوكرانيين عن فكرة "طول أمد الحرب"، لـ"سي إن إن"، وعن تطلعاتهم في أعقاب تصريحات زالوغني، عن الطريق المسدود والواقع "القاتم" الذي وصلت إليه الحرب.



فرت أسرة فيتالي شيفتشوك بأمان، رغم تدمير منزلها في ضواحي كييف، بواسطة القوات الروسية، في بداية الغزو العام الماضي. أعادت تصريحات قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوغني، مواطني بلاده إلى "الواقعية" في ما يتعلق بالحرب الدائرة مع روسيا، حيث قال إن القتال "سيستمر طويلا"، معتبرا أن "الطريق مسدود عسكريًا".وأوضح في مقابلة مع مجلة "إيكونومست"، هذا الأسبوع، إنه "على الأرجح لن يكون هناك انفراجة عميقة وجميلة.. وكل يوم يمنح روسيا ميزة إضافية ويسمح لها ببناء قدراتها العسكرية".ورد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، على تلك التصريحات، بالقول إن "الحرب مع روسيا لم تصل إلى طريق مسدود"، مشيرًا إلى "الحاجة للعمل مع الحلفاء من أجل تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية".واعترف زيلينسكي، بحسب رويترز، "بوجود صعوبات" في الحرب، التي دخلت الآن شهرها الحادي والعشرين. كما أقر بأن كييف "لم تحقق بعد أي نجاحات كبيرة في هجومها المضاد".لكنه قال إن "القوات الأوكرانية ليس أمامها بديل آخر سوى مواصلة القتال"، طالبا المزيد من الدعم من الحلفاء الغربيين، لا سيما فيما يتعلق بالدفاعات الجوية.وقال تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن تصريحات قائد الجيش الأوكراني "تعطي بديلا نادرا لرسائل الأمل التي طالما خرجت من القادة السياسيين في أوكرانيا"، حيث طالب زيلينسكي بشكل يومي من المواطنين "التمسك بالأمل في قدرة بلادهم على تحقيق النصر".وتحدث عدد من الأوكرانيين عن فكرة "طول أمد الحرب"، لـ"سي إن إن"، وعن تطلعاتهم في أعقاب تصريحات زالوغني، عن الطريق المسدود والواقع "القاتم" الذي وصلت إليه الحرب.فرت أسرة فيتالي شيفتشوك بأمان، رغم تدمير منزلها في ضواحي كييف، بواسطة القوات الروسية، في بداية الغزو العام الماضي.

وقال شيفتشوك، إن "روسيا ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية احتلت أجزاء من دونيتسك ولوهانسك شرقي البلاد عام 2014، وحينها كان القتال أمرا بعيدا بالنسبة للعديد من الأوكرانيين"، لكنه أضاف أنه "مع انتقال الحرب حاليا إلى مرحلة الاستنزاف، كما وصفها زالوغني، فإنها موجودة في أذهان الجميع".



وأشار الرجل أيضًا إلى أنه "في نفس الوقت مقتنع بتصريحات زيلينسكي، التي تهدف إلى رفع الروح المعنوية للأوكرانيين وعدم دخول اليأس إليهم".



كما تحدثت "سي إن إن" إلى نائب قائد وحدة مدفعية أوكرانية قرب باخموت، رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول له بالحديث إلى الإعلام، وقال إنه "لا يعتقد أنه مطالب بنقل كلمات زالوغني إلى الجنود" الذين يخدمون تحت إمرته، في إشارة إلى أن الأمر "واضح بالفعل" في ساحة المعركة.



وأوضح: "نشعر دائما بتفوق الروس المستمر، سواء في الاستطلاع أو قوة النيران. لديهم كمية هائلة من ذخائر المدفعية"، مضيفًا: "في الآونة الأخيرة بات الفارق ملحوظا بشكل كبير، حيث نتلقى ذخيرة أقل". (الحرة)