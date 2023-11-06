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عربي-دولي

مكتب زيلينسكي ينفي احتمال تسرب الأسلحة من أوكرانيا إلى خارج حدودها

Lebanon 24
06-11-2023 | 01:21
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نفى أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو، ما يقال عن احتمال تسرب الأسلحة من أوكرانيا إلى خارج حدودها، وأكد أن "كييف تسيطر بالكامل على الوضع".

وقال يرماك: "أوكرانيا تسيطر بشكل كامل على الوضع. أعتقد أن هذه أخبار مزيفة روسية دورية. كلما كبرت الكذبة، أصبح من الأسهل على الناس تصديقها".
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وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن أوكرانيا تبيع أسلحة إلى الشرق الأوسط، ومن هناك تذهب هذه الأسلحة إلى أي مكان آخر.

بدورها، دعت عضو الكونغرس الأميركي مارجوري تايلور غرين إلى التحقق من مصدر الأسلحة الأميركية التي استخدمها الفلسطينيون في الهجوم على جنوب إسرائيل، ورجحت أن يكونوا قد حصلوا عليها، بما في ذلك من أوكرانيا.

وكانت روسيا قد أرسلت في السابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي. (RT)
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