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عربي-دولي
أيقونة فلسطين.. اسرائيل تعتقل عهد التميمي
Lebanon 24
06-11-2023
|
01:34
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في استمرار للاعتقالات اليومية التي تشهدها الضفة الغربية، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، اعتقلت الناشطة الفلسطينية عهد الميمي.
فقد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين أنه اعتقل الشابة الفلسطينية البلغة من العمر 22 عاماً، والتي أطلق عليها سابقاً لقب "أيقونة فلسطين" بتهمة "التحريض على الإرهاب".
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"نشاطات إرهابية"
وقال ناطق باسم الجيش "أوقفت عهد للاشتباه بتحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح، وأحيلت على قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب".
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