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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلّق على "الإنزال الجوي الأردني" في غزة

Lebanon 24
06-11-2023 | 01:56
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أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أن المساعدات التي أنزلها الأردن جوا في قطاع غزة كانت "بتنسيق كامل" مع إسرائيل، حسبما ذكر مراسل قناة "الحرة".

وقال المتحدث الإسرائيلي إن "طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني، أسقطت معدات طبية ومنتجات غذائية إلى المستشفى الأردني في غزة".
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ولفت إلى أنه "سيستخدم طاقم المستشفى والمرضى هذه المعدات".

وكان مسؤول إسرائيلي قد صرح لموقع "أكسيوس"، الإثنين، بأن عملية الإنزال الجوي الأردنية، "تمت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي". 

ولم يؤكد الجانب الأردني وجود تنسيق مع إسرائيل بشأن هذه المساعدات.

وكان ملك الأردن، عبد الله الثاني، قد أعلن، في ساعة متأخرة الأحد (بتوقيت غرينتش)، عن إنزال "مساعدات طبية عاجلة" جوا (ليل الأحد الإثنين)، في غزة، مخصصة لمستشفى ميداني أردني.

وكتب الملك على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة، من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة"، مضيفا: "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة". (الحرة)

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