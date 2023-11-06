Advertisement

عربي-دولي

وصلت إلى المنطقة.. تعرفوا إلى غواصة أوهايو الأميركية النووية (صورة)

Lebanon 24
06-11-2023 | 02:14
A-
A+
Doc-P-1127048-638348591775890269.png
Doc-P-1127048-638348591775890269.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الولايات المتحدة وصول أكبر غواصاتها إلى الشرق الأوسط، وذلك في مشهد نادر قلما تنشره عادة القيادة المركزية الأميركية لسفنها وغواصاتها النووية أثناء تنقلها.

فقد نشر حساب القيادة على منصة أكس اليوم الاثنين صورة للغواصة من طراز أوهايو، مشيراً إلى أنها وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية في الخامس من تشرين الثاني.
 
 
Advertisement
 
 
فما الذي نعرفه عن تلك الغواصة؟
تعتبر "أوهايو" من ضمن الغواصات الضخمة التي تستخدم للردع النووي، وهي قادرة على إطلاق الصواريخ البالستية وصواريخ كروز، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

كما تعد من أكبر غواصات الصواريخ الباليستية في العالم.

إذ تستطيع كل غواصة أن تحمل 24 صاروخ ترايدنت النووي، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة التقليدية.

صممت للعمليات السرية والقتال تحت الماء، ولديها القدرة على البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 3 أشهر.

تم بناء 18 غواصة من هذه الفئة بين عامي 1976 و1997، ولا يزال نحو 14 منها في الخدمة حاليًا.

إلى ذلك، يعتبر هذا النوع من الغواصات التابع للبحرية الأميركية بمثابة رادع نووي متنقل.

وتكشف تلك الخطوة الأميركية مدى الاستنفار الحاصل في منطقة الشرق الأوسط، منذ تفجر الصراع في السابع من تشرين الأول بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وسط مخاوف من توسع المواجهات إلى حرب إقليمية أوسع.

فقبل أيام قليلة وصلت مجموعة "دوايت دي أيزنهاور " إلى المنطقة.

وقبلها أيضا تمركزت حاملة الطائرات USS Gerald R. Ford في شرق البحر الأبيض المتوسط.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:40 | 2023-11-06
06:15 | 2023-11-06
06:08 | 2023-11-06
05:57 | 2023-11-06
05:45 | 2023-11-06
05:34 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24