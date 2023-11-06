في محاولة لتهدئة غضب أنقرة... بلينكن يصل إلى تركيا (فيديو)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تركيا قرابة منتصف ليلة الأحد الاثنين في ما يبدو أنه محاولة لتهدئة غضب أنقرة حيال الحرب الإسرائيلية المدعومة أميركيا في غزة.

أصبح الاستقبال الخافت التي حظي به وزير الخارجية الأميركي بلينكن في أنقرة أحد أكثر المواضيع إثارة في القطاع التركي من شبكات التواصل الاجتماعي.

Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı.https://t.co/gs5V6qA0Fb pic.twitter.com/lDWdlOJ7so — TRT HABER (@trthaber) November 6, 2023 Advertisement

وفي المطار لم يكن في استقبال بلينكن، الذي سبق أن انتقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب موقفه "المتحيز" تجاه التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، سوى سفير واشنطن في أنقرة جيفري فلاك، ومدير شؤون السياسة الثنائية مع أمريكا في الخارجية التركية يبرق بلقان ونائب والي أنقرة نامق كمال ناظلي.

ووصف أحد الصحفيين الأتراك المشهورين ذلك بأنه كان "استقبالا أنيقا للغاية"، فيما أشار بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقتهم إلى أن "ذلك هو ما يستحقه بلينكن".

وتجمع ناشطون مؤيدون لفلسطين أمام مقر السفارة الأميركية في أنقرة احتجاجا على وصول بلينكن إلى تركيا.

وتم تعليق صورة المتحدث باسم "كتائب القسام" الفلسطينية أبو عبيدة على طريق مرور وزير الخارجية الأميركي بلينكن في أنقرة.

وتأتي زيارة بلينكن فيما يتصاعد غضب تركيا ورئيسها ضد إسرائيل والغرب. (RT)