إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن في القدس

تعرض شرطيان إسرائيليان للطعن في البلدة القديمة بالقدس، الإثنين، مما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح خطيرة، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.



وقالت خدمة نجمة داود الحمراء (الإسعاف) إنها نقلت الشرطيين المصابين إلى مستشفى هداسا جبل المشارف لتلقي العلاج، على ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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وأضافت الصحيفة نقلا عن الشرطة، أن "مهاجما طعن شرطيين من حرس الحدود خارج مدخل باب الساهرة في البلدة القديمة بالقدس، قبل أن يتم تحييده". وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الإثنين، مقتل فلسطيني تعرض لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية "بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن".



وقالت الشرطة الإسرائيلية إن "ضابطة أصيبت بجروح خطيرة، فيما أصيب ضابط آخر بجروح طفيفة".



وذكر مراسل "الحرة"، أنه تم إغلاق ساحة المسجد الأقصى، عقب تلك الأحداث.



وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في خضم الحرب التي تدور بين الدولة الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية بقطاع غزة. (الحرة)