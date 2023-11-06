Advertisement

عربي-دولي

بكلمات تُدمي القلب.. مُراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح يستذكر ابنه الشهيد في يوم ميلاده (صورة)

Lebanon 24
06-11-2023 | 03:39
A-
A+
Doc-P-1127089-638348646190735655.jpg
Doc-P-1127089-638348646190735655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح صورة لابنه الراحل، في عيد ميلاده مستذكرا اياه بكلمات مؤثرة، وذلك بعد فقدان عائلته مؤخرا في قصف إسرائيلي استهدف مكان سكنهم في قطاع غزة.

وارفق الدحدوح صورة ابنه الراحل محمود، بكلمات مؤثرة ذكر من خلالها صفاته، واشار الى انه كان طموحا وحالما ويحب الحياة، وكتب: "كان محمود يحب الحياة.. وكان دائما مفعم بالحيوية والحياة".

وتابع بتأثر: "في كل مناسباتنا كان محمود هو المناسبة ذاتها.. وكان ينتظر أيام ميلاد والده ووالدته، إخوته وأخواته، ليصنع ويوزع الفرح في البيت، خاتما كلامه بالقول: "يصادف اليوم  يوم ميلاد  محمود.. رحمك الله يا روح الروح وكل عام وأنت بخير".

Advertisement



عربي-دولي

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:40 | 2023-11-06
06:15 | 2023-11-06
06:08 | 2023-11-06
05:57 | 2023-11-06
05:45 | 2023-11-06
05:34 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24