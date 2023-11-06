بكلمات تُدمي القلب.. مُراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح يستذكر ابنه الشهيد في يوم ميلاده (صورة)

كان محمود يحب الحياة.. وكان دائما مفعم بالحيوية والحياة .. في كل مناسباتنا كان محمود هو المناسبة ذاتها..و كان ينتظر أيام ميلاد والده ووالدته إخوته وأخواته ليصنع ويوزع الفرح في البيت … يصادف اليوم يوم ميلاد محمود … رحمك الله يا روح الروح وكل عام وأنت بخير…#غزة #معلش #فلسطين pic.twitter.com/xn1XMGDsUk — وائل الدحدوح Wael Al dahdouh (@WaelDahdouh) November 4, 2023 Advertisement

نشر مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح صورة لابنه الراحل، في عيد ميلاده مستذكرا اياه بكلمات مؤثرة، وذلك بعد فقدان عائلته مؤخرا في قصف إسرائيلي استهدف مكان سكنهم في قطاع غزة.وارفق الدحدوح صورة ابنه الراحل محمود، بكلمات مؤثرة ذكر من خلالها صفاته، واشار الى انه كان طموحا وحالما ويحب الحياة، وكتب: "كان محمود يحب الحياة.. وكان دائما مفعم بالحيوية والحياة".وتابع بتأثر: "في كل مناسباتنا كان محمود هو المناسبة ذاتها.. وكان ينتظر أيام ميلاد والده ووالدته، إخوته وأخواته، ليصنع ويوزع الفرح في البيت، خاتما كلامه بالقول: "يصادف اليوم يوم ميلاد محمود.. رحمك الله يا روح الروح وكل عام وأنت بخير".