بكلمات تُدمي القلب.. مُراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح يستذكر ابنه الشهيد في يوم ميلاده (صورة)

كان محمود يحب الحياة.. وكان دائما مفعم بالحيوية والحياة .. في كل مناسباتنا كان محمود هو المناسبة ذاتها..و كان ينتظر أيام ميلاد والده ووالدته إخوته وأخواته ليصنع ويوزع الفرح في البيت … يصادف اليوم يوم ميلاد محمود … رحمك الله يا روح الروح وكل عام وأنت بخير…#غزة #معلش #فلسطين pic.twitter.com/xn1XMGDsUk
— وائل الدحدوح Wael Al dahdouh (@WaelDahdouh) November 4, 2023
كان محمود يحب الحياة.. وكان دائما مفعم بالحيوية والحياة .. في كل مناسباتنا كان محمود هو المناسبة ذاتها..و كان ينتظر أيام ميلاد والده ووالدته إخوته وأخواته ليصنع ويوزع الفرح في البيت … يصادف اليوم يوم ميلاد محمود … رحمك الله يا روح الروح وكل عام وأنت بخير…#غزة #معلش #فلسطين pic.twitter.com/xn1XMGDsUk