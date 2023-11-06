بليلة واحدة... وزارة الصحة في غزة تعلن "استشهاد 200 فلسطيني" في غارات إسرائيلية

قالت السلطات الصحية في قطاع غزة، الإثنين، إن "200 شخص على الأقل قتلوا، إثر ضربات إسرائيلية الليلة الماضية على القطاع".



ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة، أن "200 شخص على الأقل استشهدوا الليلة الماضية إثر القصف الإسرائيلي المكثف في مدينة غزة، وشمالي القطاع فقط".

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي "شن غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تركزت معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي للقطاع".



وأوضحت أن "القوات الإسرائيلية شنت ضربات جوية ومدفعية على مخيم الشاطئ والشريط الغربي لمدينة غزة، ومحيط مستشفى الشفاء بالقطاع".



كما أشارت إلى "قصف إسرائيلي طال منزلا في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين".



من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "على مدار آخر 24 ساعة، شنت مقاتلاته غارات جوية على حوالي 450 هدفا تابعا لمنظمة حماس الإرهابية، منها المجمعات الإرهابية، ومواقع الاستطلاع، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع وغيرها".



وأضاف بيان الجيش أن "قوات تابعة لسلاح البحرية، هاجمت مقرات القيادة ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع ومواقع استطلاع أخرى تابعة للمنظمة الإرهابية".



وفي 7 تشرين الاول، شنت حركة حماس، المصنفة إرهابية، هجوما على إسرائيل، بإطلاق آلاف الصواريخ وتسلل مسلحين تابعين لها إلى بلدات ومناطق بغلاف غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.



وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على غزة، وتوغل بري، مما تسبب بمقتل أكثر من 9770 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة. (الحرة)