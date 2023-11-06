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عربي-دولي

بشأن غزّة.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف ما يجري داخل أميركا

Lebanon 24
06-11-2023 | 03:56
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صرّحت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأنّ الصبر الأميركي بشأن العملية البرية في غزة قد ينفد في غضون أسابيع قليلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنّه ليس لدى إسرائيل وقتاً غير محدود لمحاربة حماس، مضيفةً أنّ مجال المناورة المتاح للرئيس الأميركي، جو بايدن بدأ يتقلّص بشكلٍ تدريجي.
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ولفتت إلى أنّه على الرغم من تلميح الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إلى أنّ وجهته ليست إلى حربٍ شاملة، فإنّ التصعيد في الجبهة الشمالية قد يتطوّر.

وأمس الأحد، أكّدت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أنّ المحاولات الأميركية لجعل الاحتلال الإسرائيلي "يقلّص هجومه على قطاع غزة باءت بالفشل"، مشيرةً إلى أنّ دعوات واشنطن إلى وقف القصف "لم يكن لها تأثير يذكر".

وشدّدت الصحيفة على أنّ الفشل الذريع في التأثير، في مسار العدوان الإسرائيلي، هو الطاغي لدى الولايات المتحدة، لافتةً إلى أنّ كبار مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن، "أُصيبوا بالإحباط، بسبب عدم وجود إجابات واضحة من المسؤولين الإسرائيليين، بشأن أهدافهم، وما يتوقّعون أن يبدو المستقبل عليه".

ويوم السبت الماضي، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، عن انقسام آراءٍ في المؤسّسات الأميركية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزّة.

وقال الموقع إنّ الانقسامات تتسع في الجامعات، وفي أماكن العمل، وفي شوراع المدن، وداخل الكونغرس وفي البيت الأبيض، مشيراً إلى أنّ الانقسامات العميقة تُعكّر صفو المجتمع الأميركي، ولديها القُدرة على إعادة تشكيل السياسة الأميركية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الضغط الأميركي تزايد كثيراً على الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنه من الصعب على إسرائيل مواجهة الأميركيين حالياً.

وقالت محللة الشؤون السياسية في "القناة الـ12"، دانا فايس، إنّ "مصادر سياسية كبيرة تدرك - على الأقل من الناحية الأميركية - أن ساعة الرمل انقلبت"، أي بدأ العد العكسي.

وذكرت أنّ الأميركيين يخشون "جرّهم إلى معركة إقليمية لا يريدونها"، لذلك فإنهم "يريدون القدوم إلى هنا، والقول لقادة إسرائيل: انتبهوا، أنتم لستم في الاتجاه الصحيح، وليس لديكم كل الوقت". (الميادين نت)
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