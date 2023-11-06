فرنسا تعلن ارتفاع عدد مواطنيها القتلى في "طوفان الأقصى"

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن عدد مواطني البلاد الذين قتلوا في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها "حماس" على إسرائيل يوم 7 تشرين الاول، ارتفع إلى 40.



وأفادت بورن بأن ثمانية مواطنين فرنسيين ما زالوا في عداد المفقودين، وبعضهم مصنف ضمن قائمة الرهائن، التي يزيد العدد فيها عن 240.

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وأكدت أن "المناقشات مستمرة مع السلطات الإسرائيلية ومع الشركاء في المنطقة. وأولويتنا هي إطلاق سراح الرهائن".



وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت قبل أيام "مقتل 39 مواطنا فرنسيا في هجوم حماس وفقدان 9".



وقبل أيام أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" أن أكثر من 60 رهينة فقدوا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.



وفي أواخر الشهر الماضي، قالت "حماس" إن ما يقدر بنحو 50 أسيرا تحتجزهم الحركة قتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة. (RT)