فيديوهات لحماس تغزو الإنترنت.. تلغرام تتحرّك!

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بثت حركة حماس في السابع من تشرين الأول الماضي عبر قنواتها على تلغرام مقاطع مصورة لمقاتليها وهم يهبطون بالمظلات في إسرائيل، بالإضافة إلى مقاطع أخرى انتشرت لاحقاً كالنار في الهشيم على الهواتف الذكية.فقد استغلت الحركة تطبيق المراسلة الخاص والمشفر، الذي أسسه رجل الأعمال الروسي المولد بافيل دوروف، المعروف بلقب "مارك زوكربيرغ الروسي"، والذي يستخدمه 800 مليون شخص لنشر دعايتها.وطوال الشهر الأول من القتال في جنوب إسرائيل وغزة، انتشرت بسرعة الرسائل الدعائية ومقاطع الفيديو من حماس على التطبيق.ففي الأيام الأولى من الحرب، بثت قنوات حماس لقطات لمقاتليها وهم يهبطون بالمظلات إلى إسرائيل، بحسب تقرير لصحيفة "تلغراف" البربطانية.كما نشرت القنوات صوراً بيانية لمقاتلي حماس أو مقاطع فيديو لهم وهم يقصفون الدبابات عبر طائرات بدون طيار.مقاطع توثق الانتهاكات ضد المدنيينومع الهجمات الإسرائيلية، استخدمت حماس بشكل متزايد قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لتسليط الضوء على مقاطع فيديو عن الضحايا المدنيين من الضربات الإسرائيلية.وفي الأيام التي تلت هجمات حماس، تزايدت شعبية قنوات تلغرام المرتبطة بالحركة أو المتعاطفة معها.وأضاف الحساب الرسمي لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نصف مليون متابع على التطبيق مع تحديثات دقيقة لدقيقة للمعارك. وأضاف حساب حماس الرسمي 100 ألف.أما قناة غزة الآن، التي اتهمها المجلس الأطلسي بأنها "منحازة لحماس"، لديها ما يقرب من مليوني مشترك.تلغرام تتحركلكن بعد الطوفان الأولي من مقاطع الفيديو والمشاركات من حماس، تحركت شركة تلغرام في الأسبوع الماضي لتقييد العديد من القنوات المرتبطة بحماس.فقد تم حظر مثل هذه المنشورات بموجب سياسات متجر التطبيقات الخاص بشركة Apple وGoogle، حيث يمكن تنزيل تطبيق تلغرام.من جانبه قال متحدث باسم تلغرام إنها أغلقت "عشرات القنوات التي تحتوي على دعوات مباشرة للعنف". وأضاف المتحدث أن مقاطع الفيديو هذه "تنتهك إرشادات Apple وGoogle".في حين أن الحملة قد تعيق سرعة انتشار مقاطع الفيديو التابعة لحماس، إلا أن الحركة تبحث الآن عن بدائل.مالك تلغرام يدافعوكان مالك التطبيق الروسي قد دافع عن قراره في البداية بعدم حجب قنوات حماس، معتبرا أن ذلك يمكن أن يساعد في حماية المدنيين. وضرب دوروف مثالاً على ذلك حين استخدمت حماس التطبيق لإرسال تحذير المدنيين في عسقلان لمغادرة المنطقة قبل ضرباتها الصاروخية في 13 تشرين الأول.كما أكد أن تلغرام لم "تروج خوارزمياً لمحتوى صادم" على تطبيقها إذ تلقى المستخدمون فقط رسائل من القنوات التي يتابعونها على وجه التحديد.(العربية)