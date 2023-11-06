أهل غزة رداً على وزير القنبلة النووية: "انتو ما خلتوش إشي"

"احنا كل يوم نقصف بالنووي" هذا لسان حال أهل غزة، رداً على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو ، الذي ألمح فيها إلى إمكانية قصف القطاع المحاصر الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني بالنووي.



Advertisement وقال شاب يافع من شمال غزة: "ما رموه علينا من قذائف أكبر من قنبلة نووية". وقال شاب يافع من شمال غزة: "ما رموه علينا من قذائف أكبر من قنبلة نووية".



كما أكد أن شيئا لم يبق من الأبنية والشوارع، مضيفا "هم دمرونا أصلا .. لم يبق شيء كل الشوارع ركام".



أسوأ من النووي

بدوره، أشار رجل آخر إلى أن "إسرائيل تضرب يوميا ما هو أسوأ من النووي"، وفق ما نقلت "رويترز." وأضاف "كل يوم يموت 400 شخص، جراء الغارات العنيفة والقصف".



كما تساءل قائلا: "هل غزة قارة لتتحمل كل هذا الكم من القنابل". وأردف "شوف الدمار.. نحنا يوميا نقصف بالنووي".





في حين أكد كهل أن هذا الدمار الذي حصل لم ير مثيلا له في العالم وقال: "هذه ليست حرباً بل إبادة".



وكانت تصريحات إلياهو أثارت موجة استنكار دولية وعربية، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تعليق حضوره جلسات الحكومة.



فيما أوضح لاحقا الوزير المتطرف التابع لحزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتشدد، أن كلامه كان "مجرد تشبيها مجازيا".



إلا أن واقع غزة، رغم بلبلة التصريحات تلك، لا يختلف كثيرا عن آثار أي قنبلة نووية وفق اعتقاد سكان غزة، إذ أكثر من 60% من الأبنية دمرت إما بشكل تام أو جزئي.



كما أضحت معظم مستشفياتها على شفير الانهيار، حسب ما أكدت وكالات الأمم المتحدة.



بينما ارتفع عد القتلى إلى نحو 10 آلاف منذ تفجر الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، نحو نصفهم من الأطفال.



