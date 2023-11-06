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عربي-دولي
مصادر تحسم: هل سيترشح بوتين لرئاسة روسيا في الـ2024؟
Lebanon 24
06-11-2023
|
05:11
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قالت 6 مصادر لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر خوض الانتخابات الرئاسية في آذار المقبل.
ووفقاً لـ"رويترز"، فإن هذا الأمر يشكل خطوة ستبقي بوتين في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.
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الجدير بالذكر أن بوتين بلغ من العمر 71 عاما في السابع من تشرن الأول الماضي.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، في تصريحات صحفية، إن الانتخابات الرئاسية الروسية تقترب، مؤكداً أنها ستتم في كل الأحوال.
وأضاف بيسكوف: "لم يتم تحديد موعد دقيق لها، لكنها اقتربت، وستجري في كل الأحوال. نحن ننطلق من ذلك".
ووفقاً للدستور الروسي، يقوم مجلس الاتحاد بالدعوة لإجراء انتخابات رئيس الدولة، ويجب اتخاذ قرار الدعوة للانتخابات في موعد لا يتجاوز 100 يوم وفي موعد لا يتجاوز 90 يوما قبل يوم التصويت.
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