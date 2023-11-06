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عربي-دولي

صحافية عربية تتعرض لتهديدٍ من إسرائيليين.. هكذا تمّت ملاحقتها!

Lebanon 24
06-11-2023 | 05:26
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كشفت مراسلة شبكة "الميادين" الإعلامية في فلسطين المحتلة، الزميلة هناء محاميد، اليوم الإثنين، عن تعرضها لتهديد خطيرٍ جداً من قبل صحافيين ومستوطنين إسرائيليين. 
 
وقالت محاميد إنّ "ما تعرّضت له هو حملة مُنظّمة، جرت بعد محاولة استدراجها لتسلّم ظرف بريدي، ليتمّ بعد ذلك نصب كمين لها".

وأشارت إلى أنّ مجموعةً من الصحافيين الإسرائيليين قاموا بكيل الاتهامات لها، موضحة أنّ مجموعةً من الصحافيين والمستوطنين لاحقوها حتى مركبتها الخاصة ومنعوها من الركوب فيها بعد تهديدها بشكلٍ مباشر.

ولفتت محاميد إلى أنّ هذا الاعتداء يأتي ضمن سياسة ترهيب إسرائيلية مُمنهجة تهدف إلى كمّ الأفواه بحق كل فلسطيني، مردفةً أنّ المؤسسة الإسرائيلية تحاول منع أيّ رواية تُعارض روايتها.

وأوضحت محاميد أنّها تعرّضت منذ اليوم الأول للحرب في غزة إلى حملة تحريضٍ إسرائيلية على جميع المستويات، مضيفةً: "يحاولون تجنيد كل شيء لعملية غسل أدمغة الشارع الإسرائيلي".

وأكّدت أنّ الإعلام الإسرائيلي يتصرّف وكأنّه جيشٌ يتبنى بياناته بشكلٍ كامل من دون نقل ما يجري فعلياً على أرض الواقع، معقبةً أنّ الإعلام الإسرائيلي وصل إلى كمٍّ كبيرٍ من الانحطاط يعكس غياب القيم عن هذا الكيان. (الميادين نت)
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