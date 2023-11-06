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عربي-دولي

تحذير من "الوباء الكبير"... قد يكون "الأكثر فتكا" في تاريخ البشرية!

Lebanon 24
06-11-2023 | 05:34
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ خبراء حذّروا من أن الوباء التالي، المعروف باسم "الوباء الكبير"، قد يطلق العنان لأكثر الأمراض المعدية فتكا التي عرفتها البشرية.

وتضم عائلة "paramyxovirus" أكثر من 75 فيروسا، بما في ذلك فيروس النكاف والحصبة والتهابات الجهاز التنفسي، وقد تمت إضافتها إلى قائمة مسببات الأمراض الوبائية، في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأميركي، التي يجب مراقبتها.
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ويمكن لفيروس "Nipah"، أن يصيب الخلايا بمستقبلات تنظم ما يدخل أو يخرج من الخلايا التي تبطن الجهاز العصبي المركزي والأعضاء الحيوية.

ويصل معدل الوفيات لهذا المتغيّر إلى 75% مقارنة بفيروس "كوفيد".

ويشير العلماء إلى أنه على عكس الإنفلونزا و"كوفيد-19"، فإن فيروسات "paramyxovirus" "تتغير بشكل سريع"، ويبدو أنها لا تتحوّر أثناء انتشارها، لكنها أصبحت "جيدة جدا في الانتقال بين البشر".

وقال مايكل نوريس، الأستاذ المساعد في جامعة تورنتو، في بيان: "فقط تخيّل لو ظهر فيروس "paramyxovirus" وكان معديا مثل الحصبة ومميتا مثل Nipah".

وتم التعرف على أول طفيلي مكتشف في هذه العائلة، ويسمى طاعون الماشية، في عام 1902.

وكان هذا ثاني مرض على الإطلاق يتم القضاء عليه بالكامل في عام 2011، بعد مرض الجدري الذي أصيب الإنسان في عام 1980.

وعلى الرغم من أن العلماء قد عرفوا عن فيروسات "paramyxoviruses" منذ أكثر من قرن من الزمان، إلا أنهم لم يفهموا بعد كيفية انتقال الفيروسات إلى أنواع جديدة.

على سبيل المثال، كان يُعتقد منذ فترة طويلة أن مرض النكاف يصيب البشر والرئيسيات المختارة فقط، ولكن تم العثور على حالات بين الخفافيش.

وهناك أيضا غموض حول كيفية تسبب "paramyxoviruses" في حدوث إصابات طفيفة في أحد المضيفين ولكنها تقتل مضيفا آخر.

ويتناول تقرير تعزيز استعداد أستراليا لمواجهة الأوبئة، الذي نُشر في عام 2022، فيروسات paramyxoviruses، وجاء فيه: "مع استمرار العالم في فهم هذه الروابط بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة بشكل أفضل، تنتقل الفيروسات من الحيوانات إلى البشر بمعدلات مثيرة للقلق. وبالإضافة إلى الفيروسات المعروفة، يظهر في المتوسط فيروسان جديدان في البشر كل عام، وتتزايد النسبة التي تؤدي إلى تفشي المرض على نطاق أوسع. العديد من هذه الفيروسات لديها إمكانات وبائية - القدرة على الانتشار عبر قارات متعددة". (روسيا اليوم)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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