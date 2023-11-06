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خلل فني يضرب القبة الحديدية الإسرائيلية.. فشلت في مهمة الاعتراض وسقوط صاروخ في تل أبيب (فيديو)

Lebanon 24
06-11-2023 | 06:08
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فشلت القبة الحديدية الإسرائيلية في اعتراض صاروخ أطلقته المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، فسقط فوق منطقة سكنية بإسرائيل.
 
 
وقال الجيش الإسرائيلي إن سقوط صاروخ اعتراضي الليلة الماضية في مدينة ريشون لتسيون قرب تل أبيب، ناتج عن خطأ تقني، ويجري التحقيق في الحادث، مؤكدا أنه "لم تقع إصابات".


وأظهر مقطع فيديو انطلاق أول صاروخ من القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ الفلسطينية القادمة من قطاع غزة، مع صوت صفارات الإنذار في الخلفية.
 
وظل الصاروخ محلقا في السماء حتى اختفى، وبعد لحظات، انطلق الصاروخ الثاني من نفس بطارية الإطلاق، لكن لسبب ما، انحرف الصاروخ وسقط بشكل حر فوق منطقة سكنية، محدثا دويا كبيرا.
 
 
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