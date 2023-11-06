الكرملين ينفي خبراً عن بوتين.. ما هو؟

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وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن بوتين لم يصدر إعلاناً أو تصريحات بشأن ترشحه لولاية رئاسية جديدة وإن الحملة لم تعلن ذلك بعد.وأضاف لدى سؤاله عن تقرير حصري نشرته رويترز عن اتخاذه قرار الترشح: "الرئيس لم يدل بأية تصريحات.. والحملة لم تعلن رسميا بعد".وكانت "رويترز" نقلت في تقرير حصري لها عن مصادر أن الرئيس الروسي قرر الترشح لانتخابات الرئاسة في 2024.وأشارت "رويترز" إلى أن 6 مصادر قالت لها إن الرئيس الروسي، الذي بلغ من العمر 71 عاماً في السابع من تشرين الأول، قرر خوض الانتخابات الرئاسية في آذار المقبل.ووفقاً لـ"رويترز"، فإن هذا الأمر يشكل خطوة ستبقي بوتين في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.