Advertisement

عربي-دولي

الكرملين ينفي خبراً عن بوتين.. ما هو؟

Lebanon 24
06-11-2023 | 05:57
A-
A+
Doc-P-1127133-638348733446994918.jpg
Doc-P-1127133-638348733446994918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سارع الكرملين، اليوم الاثنين، إلى نفي عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشيح نفسه للفوز بولاية رئاسية جديدة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن بوتين لم يصدر إعلاناً أو تصريحات بشأن ترشحه لولاية رئاسية جديدة وإن الحملة لم تعلن ذلك بعد.
Advertisement

وأضاف لدى سؤاله عن تقرير حصري نشرته رويترز عن اتخاذه قرار الترشح: "الرئيس لم يدل بأية تصريحات.. والحملة لم تعلن رسميا بعد".

وكانت "رويترز" نقلت في تقرير حصري لها عن مصادر أن الرئيس الروسي قرر الترشح لانتخابات الرئاسة في 2024.

وأشارت "رويترز" إلى أن 6 مصادر قالت لها إن الرئيس الروسي، الذي بلغ من العمر 71 عاماً في السابع من تشرين الأول، قرر خوض الانتخابات الرئاسية في آذار المقبل.

ووفقاً لـ"رويترز"، فإن هذا الأمر يشكل خطوة ستبقي بوتين في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2023-11-06
08:44 | 2023-11-06
08:30 | 2023-11-06
08:30 | 2023-11-06
08:16 | 2023-11-06
08:00 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24