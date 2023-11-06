بلينكن: بحثنا في أنقرة الأزمة في غزة وإيصال المساعدات ومنع توسّع الصراع

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وأضاف بلينكن "نبذل ما في وسعنا لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، وجهودنا مستمرة من أجل هدنة إنسانية في غزة مع ارتفاع عدد الضحايا من النساء والأطفال".وتابع: "ندرك حجم القلق بشأن عدد الضحايا الكبير من النساء والأطفال وهو أمر نتواصل بشأنه يوميا مع الإسرائيليين".وأكد وزير الخارجية الأميركي "نتواصل مع الإسرائيليين من أجل اتخاذ خطوات للتخفيف من الضحايا المدنيين ونعمل لإيصال المساعدات إلى غزة"، مشدداً على أن "العنف المستمر في الضفة الغربية يثير قلقنا".