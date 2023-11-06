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عربي-دولي
خامنئي: للضغط على واشنطن من أجل وقف العدوان على غزة
Lebanon 24
06-11-2023
|
06:15
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أكد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، أنه يتوجب على العالم الإسلامي زيادة الضغط السياسي على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال خامنئي، خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنّ "العراق دولة مهمة في المنطقة ويمكن أن تلعب دوراً مهماً في هذا المجال، وأن تخلق خطاً جديداً في العالم العربي والإسلامي".
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وأشار إلى أنّ إيران والعراق يمكن لهما عبر التنسيق المشترك لعب دور بنّاء لزيادة الضغط السياسي على الولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف وقف العدوان على غزة.
وأوضح خامنئي أنه على الرغم من كل الجرائم والقتل في غزة، "إلا أنّ الصهاينة هُزموا في الواقع، ولم ولن يتمكنوا من إعادة حيثيتهم"، مشدداً على أنه لولا الدعم التسليحي والسياسي الأميركي لما تمكن الإسرائيليون من الاستمرار".
وأكد أنّ "الأميركيين بالفعل هم شركاء الجرائم الإسرائيلية في العدوان على غزة"، مضيفاً أنه "منذ اليوم الأول لهجمات الكيان الإسرائيلي، هناك دلائل على تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في إدارة الحرب".
العراق إلى جانب فلسطين
بدوره، أكد السوداني أنّ معركة "طوفان الأقصى" عملية بطولية تبعث على الفخر، "ولكننا حزينين للانتقام الإسرائيلي الوحشي من أهل غزة".
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أنّ الحكومة والشعب العراقي والتيارات السياسية في العراق يقفون إلى جانب القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ العراق يسعى حالياً لوقف الجرائم الإسرائيلية على غزة.
كذلك، انتقد "الصمت دولي ومتزعمي حقوق الانسان في العالم قبالة هذه الجرائم الوحشية"، لافتاً إلى أنّ بلاده تجري اليوم مشاورات مع الحكومة الإيرانية حول إمكانية إرسال مساعدات غذائية وطبية إلى غزة.
وفي وقتٍ سابق اليوم، أكّد السوداني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني، ابراهیم رئیسي، أنّ موقف بلاده "ثابت ومبدئي" تجاه نضال الشعب الفلسطيني، في نيل الحرية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأوضح السوداني أنّ زيارته لإيران "تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وتأتي في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها المنطقة".
من جهته، قال الرئيس الإيراني إنّ "إيران والعراق ينسقان موقفهما المشترك تجاه قضية فلسطين ومظلومیة الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى ضرورة "وقف القصف ووقف إطلاق النار، وتقديم العون والمساعدة لشعب غزة المظلوم والقوي في أسرع وقت ممكن".
(الميادين نت)
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