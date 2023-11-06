"وين ولادي".. فيديو يُدمي القلب لأمّ فلسطينية تبحث عن أبنائها في غزّة!

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وانتشر مقطع فيديو مؤثر لسيدة فلسطينية تبحث عن أولادها بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة.وهرعت الأم إلى المستشفى وهي تصرخ: "أين أولادي، أروني أولادي".وخلال البحث عنهم في أروقة المستشفى المزدحمة بالجرحى والشهداء، صاحت السيدة بأسماء أولادها على أمل العثور عليهم.ومع دخول الحرب الشهر الثاني، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الاثنين، غاراته على مناطق متفرّقة من قطاع غزة، حيث قصف منزلًا في دير البلح ما أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال والنساء.وأفادت وزارة الصحة في غزة مساء أمس الأحد، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 9770 فلسطينيًا منهم 4800 طفل و2550 سيدة، ناهيك عن جرح أكثر من 24 ألفًا آخرين.