استدعت دولة جنوب إفريقيا جميع دبلوماسييها في إسرائيل لـ التشاور"، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس اليوم الإثنين.

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ويأتي هذا القرار لتكون جنوب إفريقيا الدولة الأفريقية الثانية التي تتخذ هذه الخطوة، بعد استدعاء تشاد للقائم بأعمالها في إسرائيل، الأحد.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد، أن استدعاء تشاد القائم بأعمالها من إسرائيل، جاء "استنكارا لخسارة حياة العديد من المواطنين الأبرياء في غزة".وأصبحت جنوب إفريقيا الدولة السابعة التي تستدعي مبعوثها من إسرائيل خلال الحرب مع حركة حماس، على خطى تركيا وهندوراس وتشيلي وكولومبيا والأردن.وترد إسرائيل على هجوم حماس الذي شنته منذ نحو شهر، بقصف متواصل على غزة، أسفر عن استشهاد نحو 9800 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق آخر حصيلة لسلطات القطاع الصحية. (الحرة)