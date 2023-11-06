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عربي-دولي

"نال ما يستحقه".. نقاش في تركيا حول "محاولة بلينكن الفاشلة" لمعانقة نظيره التركي فيدان (فيديو)

Lebanon 24
06-11-2023 | 08:30
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تحدثت وسائل إعلام تركية عن محاولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، "معانقة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال تبادل التحية معه ولكن الأخير تراجع خطوة إلى الوراء".

ونقلت وسائل الإعلام عن شخصيات عامة معروفة نصيحة لبلينكن "بالحفاظ على المسافة الاجتماعية بين الجانبين".

ونشرت الخارجية التركية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوثق هذا الاجتماع. وتظهر اللقطات كيف يتقدم بلينكن بعد مصافحة قوية خطوة إلى الأمام ما يعطي انطباعا بأنه محاولة للعناق، لكن وزير الخارجية التركية تراجع خطوة إلى الوراء مع مواصلة الضغط على يد نظيره.

وعلقت شخصيات عامة معروفة في تركيا على هذا الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، نصح الصحافي الشهير ظافر شاهين، الوزير الأمريكي بـ"الحفاظ على المسافة الاجتماعية".
 
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ووصفت صحيفة Sabah، بأن الأمر كان بمثابة "صدمة" للوزير بلينكن.

وكتبت الصحيفة: "حاول بلينكن معانقة هاكان فيدان الذي صافحه، لكنه تعرض لصدمة جديدة من حركة فيدان.. هذه اللحظات انعكست على وجه بلينكن هكذا...".

وفي وقت سابق، لفتت وسائل الإعلام التركية الانتباه إلى غياب مسؤولين رفيعي المستوى بين الذين التقوا بوزير الخارجية الأمريكي في أنقرة، كما لاحظ الصحفيون كذلك عدم وجود إضاءة على المنصة.

وتتم بشكل واسع في القطاع التركي من شبكات التواصل الاجتماعي، مناقشة الاستقبال البارد بعض الشيء الذي حظي به بلينكن في أنقرة. ويعتقد عدد من المستخدمين أن الوزير الأمريكي "نال ما يستحقه". (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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