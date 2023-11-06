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عربي-دولي

أكبر غواصة نوويّة... ما هي قدرات "أوهايو" التي أرسلتها أميركا لإسرائيل؟

Lebanon 24
06-11-2023 | 08:30
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ أكبر غواصة نووية أميركية وصلت إلى الشرق الأوسط، حيث عبرت قناة السويس المصرية متجهة إلى قرب إسرائيل.

وترى "سي ان ان" في هذا السياق، أن هذا الإعلان النادر يُعتبر رسالة ردع موجهة بوضوح إلى الخصوم الإقليميين، وعلى رأسهم إيران، بينما تحاول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تجنب صراع أوسع وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.
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ووفق تقارير عسكرية فإن غواصات "أوهايو" قادرة على محو 24 مدينة من خريطة العالم في أقل من دقيقة، كما أن تلك الغواصة ولدت في الحرب الباردة، وتم بناء 18 غواصة من هذه الفئة بين عامي 1976 و1997، ولا يزال نحو 14 منها في الخدمة حاليًا.

كما يشير موقع "مليتري ووتش" العسكري، إلى أنها غواصة تحمل صواريخ موجهة تعمل بالطاقة النووية، وتعد من السفن الرائدة في البحرية الأميركية، وصُممت بداية لتكون غواصة صواريخ باليستية، إلّا أنها حوّلت لاحقًا لتصبح غواصة صواريخ كروز.
ويضيف:" تستطيع تدمير أكثر من 6 مدن سوفيتية بضربة واحدة، فضلا عن أن هذا النوع من الغواصات بمثابة رادع نووي متنقل، وترسانتها النووية كافية لتبخير قارة بأكملها بضربة واحدة".

وتقول شبكة CNN ، إن الحجم الهائل للغواصة "أوهايو" التي تعمل بالطاقة النووية يسمح لها بحمل 154 صاروخاً توماهوك موجهاً، وهذا يعني أنها قادرة على حمل 50% أكثر من سفن الصواريخ الموجة ونحو 4 أضعاف ما يمكن لأحدث غواصة أميركية حمله.
ووفق البحرية الأميركية، ومواقع عسكرية، فإن مدى "أوهايو" غير محدود.

ويقول الخبير العسكري الأميركي بيتر أليكس إن الغواصة "أوهايو" تمتلك قدرة هجوم نووي هائلة مقارنة إلى بنائها في السبعينيات، في وقت كانت فيه الحرب النووية دائمًا احتمالًا حقيقيًا للغاية، كما أنها قادرة على محو قارة بأكملها بفضل أسلحتها النووية.

ويُضيف أنّ "انضمامها إلى حاملتيّ الطائرات "جيرالد فورد"آيزنهاور" يُعدّ دليلا على مدى الاستنفار الحاصل في منطقة الشرق الأوسط منذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وسط مخاوف من توسع المواجهات إلى حرب إقليمية".
ويقول إنّ "وصولها رسالة ردع لأي أطراف إقليمية تحاول أو تسعى إلى التدخل في الحرب بين حماس وإسرائيل". (سكاي نيوز)
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