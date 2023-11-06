استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الاثنين، مستشفى الشفاء بمدينة غزة بصاروخ تحذيري، طال الطابق العلوي من الجهة الأساسية للمبنى.

وقالت قناة "العربية" إن القصف هو الأول الذي يستهدف المستشفى بشكل مباشر، وأسفر عن إصابة طفل بشظية وأدى إلى حالة من الفوضى والهلع بين السكان.



فيما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد اثنين على الأقل في القصف الإسرائيلي الذي أصاب مبنى داخل مجمع الشفاء في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اتهم عبر منصة "إكس" حركة حماس مجدداً بشق أنفاق تحت المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة يحتمي فيها مقاتلوها ويخططون لهجمات. إلا أن الحركة تنفي ذلك. (العربية)