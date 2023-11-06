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عربي-دولي

عبداللهيان: أميركا بعثت رسالة مفادها أنها تسعى إلى وقف إطلاق النار

Lebanon 24
06-11-2023 | 09:51
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قال  وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين، إن "أميركا أرسلت رسالة مفادها أنها تسعى إلى وقف إطلاق النار".

وأضاف عبد اللهيان في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم": "في الأيام الثلاثة الماضية، أرسل الأميركيون رسالة مفادها أنهم يسعون إلى وقف لإطلاق النار. لقد اتخذوا إجراءات، لكنهم على أرض الواقع دعموا فقط القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة".
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وتابع قائلا: "نأمل أن تُغيّر أميركا سياستها في أسرع وقت ممكن، ولا تدعم الاحتلال". (روسيا اليوم)
 
 
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