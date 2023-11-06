عبداللهيان: أميركا بعثت رسالة مفادها أنها تسعى إلى وقف إطلاق النار

Advertisement

قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين، إن "أميركا أرسلت رسالة مفادها أنها تسعى إلى وقف إطلاق النار".وأضاف عبد اللهيان في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم": "في الأيام الثلاثة الماضية، أرسل الأميركيون رسالة مفادها أنهم يسعون إلى وقف لإطلاق النار. لقد اتخذوا إجراءات، لكنهم على أرض الواقع دعموا فقط القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة".وتابع قائلا: "نأمل أن تُغيّر أميركا سياستها في أسرع وقت ممكن، ولا تدعم الاحتلال". (روسيا اليوم)