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إقتصاد

مصر توضح حقيقة دخولها في أزمة غذائية بسبب حرب غزة

Lebanon 24
06-11-2023 | 11:00
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نفت الحكومة المصرية وجود عجز في المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة من الحرب في غزة.

وبين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشور منسوب لمجلس الوزراء يحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة من الحرب في غزة ويطالب المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسبا لتفاقم الظروف القائمة، غير صحيح بتاتا.
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وأكدت الحكومة المصرية أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن مجلس الوزراء.

وشدد المركز على توافر كافة السلع الغذائية بجميع أنواعها بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين، مُشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي الاحتياجات لعدة أشهر مقبلة، مشددا على قدرة الدولة على تجاوز تلك الأزمات، والحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال توفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أي سلعة من الأسواق. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم

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