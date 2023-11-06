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عربي-دولي
حصيلة جديدة مؤلمة.. كم بلغ عدد شهداء غزة بسبب القصف الإسرائيلي؟
Lebanon 24
06-11-2023
|
10:16
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أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، عن استشهاد 10022 فلسطينيا بينهم 4104 أطفال، منذ بدء الحرب في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن "الاحتلال استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة، كما استهدف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال"، مؤكداً أن "الاحتلال يشن حربا مسعورة على المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة، وأنه ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 فلسطينيا".
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وشدد المتحدث على أن "الاحتلال يواصل الكذب بشأن وجود ممرات آمنة للنازحين والكوادر الطبية"، مشيرا إلى أن "الممرات الآمنة التي يتحدث عنها الاحتلال ما هي إلا ممرات للموت".
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن "المنظومة الصحية باتت عاجزة تماما مع دخول العدوان شهره الثاني".
وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، جميع الأطراف العمل على توفير ممر إنساني آمن لضمان مرور المساعدات، مشيرا إلى أن الاستهداف المباشر للمخابز أدى إلى أزمة كبيرة في توفير الغذاء للسكان. (روسيا اليوم)
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