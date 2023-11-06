Advertisement

عربي-دولي

صخور من المريخ اصطدمت بالأرض

Lebanon 24
06-11-2023 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1127210-638348884805898545.jpg
Doc-P-1127210-638348884805898545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مجلة علمية بأن قطعا من الصخور المريخية التي تم قذفها من عالمها الأصلي خلال عمليات مثل التأثيرات العنيفة، شقت طريقها عبر النظام الشمسي واصطدمت بالأرض.
وذكرت تلك المجلة أن معظم العينات عبارة عن صخور تشكلت على الكوكب الأحمر أخيرا، وهي ميزة تعتبر غريبة، نظرًا لأن معظم سطح المريخ قديم جدًا.
Advertisement
 
وأوضحت المجلة أنه يوجد نحو 360 عينة من النيازك الموجودة على الأرض والتي تم تحديدها على أنها ذات أصل مريخي، حيث تم تصنيف نحو 302 منها على أنها "شيرغوتيت"، وهو نوع من صخور المريخ الغنية بالمعادن والتي تشكلت في حرارة النشاط البركاني. (سبوتنيك)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2023-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:19 | 2023-11-06
11:00 | 2023-11-06
10:47 | 2023-11-06
10:30 | 2023-11-06
10:16 | 2023-11-06
10:01 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24