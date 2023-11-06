صخور من المريخ اصطدمت بالأرض

أفادت مجلة علمية بأن قطعا من الصخور المريخية التي تم قذفها من عالمها الأصلي خلال عمليات مثل التأثيرات العنيفة، شقت طريقها عبر النظام الشمسي واصطدمت بالأرض.

وذكرت تلك المجلة أن معظم العينات عبارة عن صخور تشكلت على الكوكب الأحمر أخيرا، وهي ميزة تعتبر غريبة، نظرًا لأن معظم سطح المريخ قديم جدًا.

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